鍾小平今早小南門區民活動中心了解民眾施打公費流感疫苗狀況，本日施打的廠牌是國光疫苗。（蔡佩珈攝）

公費流感疫苗開打，今年的名單中「高端」首度入列，由於公費疫苗不能選擇廠牌，讓民眾擔心打到高端疫苗。國民黨台北市中正、萬華立委參選人鍾小平今批評，北市府出錢買疫苗，中央卻硬塞大家擔心有問題的高端，簡直把老百姓當白老鼠。

鍾小平今早小南門區民活動中心了解民眾施打公費流感疫苗狀況，本日施打的廠牌是國光疫苗。

鍾小平表示，當初是衛生局出錢要疾管署代買疫苗，結果買來的73萬1290劑，有10分之1、6萬8280劑是高端，而且不讓人挑選施打廠牌，讓大家很恐慌、緊張，拒打高端，近期也接獲很多民眾陳情，不希望打高端流感疫苗，他相信衛生局很無奈，認為中央態度蠻橫。

鍾小平批評，高端新冠肺炎疫苗開發有爭議，如今製作流感疫苗，大家沒有信心，政府卻硬塞，簡直苛政猛於虎，把老百姓當白老鼠，衛福部實在很可惡。

現場也有民眾說，高端公費流感疫苗是進口先前闖關失敗的韓國原夜充填包裝，「你說你有信心嗎？」他不想打高端；但林姓小姐表示，高端的專長是製作流感疫苗，她沒什麼疑慮，昨天沒問廠牌就直接接種了。

南門里長郭有賢表示，早上很多民眾都先問施打的流感疫苗是不是高端，確認好不是高端，才來排隊施打。他也抱怨，北市府出錢買疫苗，為什麼要硬塞高端？如果真的碰到高端疫苗，自己要自費打流感疫苗。