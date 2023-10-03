（翻攝照片／林郁平台北傳真）

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好油自導自演恐嚇案 許嫌犯案時序及移送畫面曝光

臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘遭恐嚇案，專案小組2日在新北市將38歲許姓男子逮捕到案，查扣到筆記型電腦2部、手機2支及隨身碟1支，許嫌並提供事後與林討論的錄音，全案直指林自導自演，許嫌昨遭移送地檢署的畫面曝光，今天凌晨遭聲押獲准。

專案小組今公布許嫌犯案時序，林裕紘9月21日晚間遭臉書暱稱「何可恩」傳訊恐嚇「林○○ 很會爆料幹政府嘛 很邱嘛 我知道你老婆叫○○○ 你家住桃園市○○○還有一個○○○ 你最好小心老婆跟小孩的安全 我們走著瞧 幹」。林事後並上節目痛哭遭到恐嚇，警方立即報請桃園地檢署宿股檢察官指揮偵辦，並由刑事局科技犯罪防制中心、桃園市刑大、桃園分局及新北市刑大共組專案小組。

警方調查，「何可恩」的帳號註冊電話屬薩爾瓦多，註冊IP在墨西哥，傳送恐嚇訊息I時的IP在巴西，研判犯嫌使用假名字，並透過境外VPN跳板IP犯案，企圖躲避警方追查。

專案小組透過科技偵查上網歷程與資料分析，發現犯嫌在新北市咖啡廳上網，使用巴西VPN IP做為跳板，於21日18時33分更換臉書暱稱「何可恩」的大頭貼相片，並於18時41分傳送恐嚇內容給林裕紘。經調閱分析咖啡廳附近監視器，鎖定許嫌涉有重嫌，昨日上午將他逮捕到案。