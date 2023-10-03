前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君外洩潛艦國造機密，國民黨台北市議員徐巧芯今日召開「錢見國造？郭璽是你嗎？EP1」記者會，公布一段自稱是郭璽的男子飆罵韓國籍顧問及翻譯的錄音。她質疑，原來只要打得通關係，第2到8艘潛艦承諾就能被確定，看到潛艦國造有利可圖，想從中撈錢的是否就是郭璽顧問。

徐巧芯指出，這段錄音透過第三方認證並無經過剪接或變造，而音檔中，分為「背叛」、「公司」及「威脅」3大主題。音檔中自稱「郭璽」的男子向韓國翻譯小強說出「你們能背叛Park，你們就什麼人不能夠背叛？」、「你們自己摸摸良心是不是在背叛Park？ 韓國人的職業道德不是這樣子的」等語。

徐巧芯痛批，錄音中甚至提到「你們這樣子我們玩什麼」、「不會讓合約終止」及「另外去找別的錢」，難道郭璽1名前海軍顧問，能插手潛艦國造的業務及合約，而從錄音內容可以推斷所謂「找別的錢」就是找政府預算，什麼時候預算變成他可以控制的，難道抗中保台、潛艦國造，對這群人來說就是場金錢遊戲。

另外就「公司」及「威脅部分」，音檔中自稱「郭璽」的男子向韓國翻譯小強說出「你要自己開公司為什麼不早講呢？為什麼我們還要搞這麼久弄了這麼大一圈，結果你自己要開公司，什麼意思？」、「你們自己說你們沒辦法開，所以我才開，是不是這樣子」等語。

徐巧芯表示，其中意思就是郭璽想和他們一起開公司，標下第2到8艘潛艦案，自己當老闆。她質疑，前海軍顧問能用這種方式賺國家的錢，而在立院裡有立委提出質疑，是否就是擋人財路，非常離譜。

另外，因為合作不成，錄音黨內自稱郭璽的男子竟然威脅表示，「你王小強能在台船上班，還有那個何小姐能再進台船，我郭璽兩個字倒著寫」、「誰敢雇用你們，我一定告到底。我只要寫三篇新聞報導，你們就再見了」及「我已經叫人家去查何小姐怎麼入境的」等。徐巧芯痛批，郭璽何來權力干預台船人事，且他更一直認為可以操縱媒體，逼他人服從，甚至好來好去時說可以處理簽證問題，翻臉了就要找人查，將人趕出境。

徐巧芯表示，這段錄音只是第1段，另外，從音檔中可以知道組成公司的討論是從6月開始的，其中發生什麼事導致雙方10月撕破臉也會在未來陸續公布解密。她質疑，為何郭璽要從韓國公司挖角3位同仁，組成公司自己當地下老闆，其中是否有洩露預算、進度等國家機密。