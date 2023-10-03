近年建案公設比動輒30%、甚至40%，民眾對於被當大盤子心好痛。內政部長林右昌昨（2）表示，虛坪改革草案已經就緒，主要朝兩大方向改革：第一是解決停車位灌入公設問題；第二是檢討免計容積項目。若依照內政部方案，公設比未來將可有效降25%至30%之間，但尚待行政院決定。不過消息出來網友仍憂心一件事，直言「怎麼感覺減少公設比，但單價會提高，然後權狀坪數縮小」、「這邏輯…又要井噴了」。

林右昌昨天到立法院內政委員會報告「科技園區大火檢討及預防」，立委高嘉瑜質詢的時候問到有關「公設虛坪改革」的進度，林右昌表示，草案方向已經擬定好，第一部分是針對停車位遭灌入公設，導致買屋民眾被扒兩層皮。內政部和地方政府及業者聚焦，問題不大，但需要修訂相關規定。

另外一件事是將消防機電設備列入免計容積，這部分也已經規畫妥當，未來修法上路後可有效降低公設虛坪，預估可將公設比降至25%至30%。

此外，高嘉瑜也質詢，台北市40年以上老舊建案佔將近7成，民眾希望危老都更能夠「一坪換一坪再加停車位」是否可行？林右昌表示，內政部正在研擬放寬容積獎勵，但「一坪換一坪再加停車位」難度相當高。此外，部分危老建案基地太小，房屋蓋出來有如「筷子屋」、「紙片屋」的現象，對市容環境產生負面影響，也會納入評估。

對於未來公設比將降低，PTT網友卻似一面倒不買單，紛紛留言「雨遮不計坪坪不計價後價格高10-15%」、「就…羊毛出在羊身上，你想要看起來爽的數字，就寫給你」、「單價要創新了」、「現在建商都賣總價，你要怎麼計算就自己算」、「改完單坪價再漲，有個毛用」、「少公設比，但還是要蓋公設的成本啊」。