花蓮縣警局斥資近百萬元設置空氣槍動能鑑定實驗室，利用一組長共200公分的紅外線光閘，測試空氣槍枝內彈丸打出的速度，再依其直徑及質量，換算槍枝的單位面積動能，確認是否超過標準。（羅亦晽攝）

花蓮縣警局斥資近百萬元設置空氣槍動能鑑定實驗室，利用一組長共200公分的紅外線光閘，測試空氣槍枝內彈丸打出的速度，再依其直徑及質量，換算槍枝的單位面積動能，確認是否超過標準。（羅亦晽攝）

花蓮警方基於傳統初篩方式無法驗出新興毒品，去年花費逾170萬元採購一台手持式拉曼光譜儀，未來將運用在毒品初篩，提升縣內的刑案偵辦能量。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花東地處偏遠，警方辦案若查扣空氣槍枝，需舟車勞頓北送刑事局鑑定，鑑定結果需待2個月才會出爐，鑑驗時效曠日廢時。花蓮縣警局斥資近百萬元設置空氣槍動能鑑定實驗室，為東部首間，待完成人員培訓及通過認證，預計明年啟用，將提供具證據能力的鑑定報告書，提升兩縣案件偵審效率。

花蓮縣警局鑑識科長黃孟隆指出，動能較大的空氣槍可能致人傷亡，各分局過去會先透過試射鋁板進行初篩，如打得破，代表其單位面積動能超過20焦耳，超過法院認定具殺傷力標準，能作為初步扣案憑據，但沒打破並不代表其動能小於20焦耳，且檢方需透過刑事局的鑑定報告書上的確切數據，才能決定案件起訴與否。

花蓮警方在今年啟用的警勤科技大樓內，依刑事局標準規範建置空氣槍動能鑑定實驗室，並搭設一組200公分紅外線光閘，測試空氣槍枝內彈丸打出的速度，再依其直徑及質量，換算槍枝的單位面積動能，確認是否超過標準。

黃孟隆指出，實驗室已完成驗收，待刑事局檢驗，且局內目前僅有1名通過受訓的鑑驗人員，尚需1名能覆核的鑑驗人員，才能提供合格的鑑定書；由於台南及高雄兩市今年底也將成立實驗室，花蓮將與其一同送人員至刑事局受訓3個月，意即實驗室明年才能正式提供花東院檢具證據能力的報告書。

他接著說，實驗室目前處於「試營運」階段，雖然不能提供合格的鑑定書，但計算出的精確動能數據能先供警方參考，了解其狀況，且檢驗時間通常僅需半天到1天，若未來正式啟用，能大幅提升整體的偵審效率。

鑑識科指出，全台目前非六都僅新竹縣有空氣槍動能鑑定實驗室，六都則是新北、台北、桃園及台中有，雖然花東每年平均送100支通過初篩的空氣槍到刑事局檢驗，實際查獲量則是送驗的2至3倍，花蓮實驗室運作後，勢必能確切找出漏網之魚，提升轄內治安。

另外，花蓮警方基於傳統初篩方式無法驗出新興毒品，去年花費逾170萬元採購一台手持式拉曼光譜儀，且檢驗出的數據與刑事局以氣相層析質譜儀驗出的精確數據相符，未來將運用在毒品初篩，提升縣內的刑案偵辦能量。