友達昨晚召開重大訊息說明記者會，宣布以新台幣204億元收購BHTC 百分之百股權，預計明年上半年完成交易。

美系外資今天報告指出，這筆交易非常符合友達的垂直發展策略，也利用BHTC現有的客戶關係、製造設備等切入一級供應商（Tier 1）的地位，擴大友達的汽車業務占比，但外資也認為，這項的交易花費友達2成現金，交易價格並不便宜，需要持續觀察合併後產生的綜效。

而BHTC的收入規模僅友達總營收的9％，淨利率僅1.5％，不會改變友達目前的營運結構，未來幾年，友達營運仍不可避免隨著面板景氣而波動。