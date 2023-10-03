友達昨晚召開重大訊息說明記者會，宣布以新台幣204億元收購BHTC 百分之百股權，預計明年上半年完成交易。
美系外資今天報告指出，這筆交易非常符合友達的垂直發展策略，也利用BHTC現有的客戶關係、製造設備等切入一級供應商（Tier 1）的地位，擴大友達的汽車業務占比，但外資也認為，這項的交易花費友達2成現金，交易價格並不便宜，需要持續觀察合併後產生的綜效。
而BHTC的收入規模僅友達總營收的9％，淨利率僅1.5％，不會改變友達目前的營運結構，未來幾年，友達營運仍不可避免隨著面板景氣而波動。
友達(2409)董事會決議通過收購德國BHTC，強化在智慧移動服務的布局，外資今天出具最新報告認為，這項收購案符合友達垂直發展策略，以長遠角度觀察，營收規模會擴增，但短期內以BHTC規模不會改變目前營收結構，而收購價格也不便宜。維持友達減碼評等，目標價13.5元。友達今天在併購案消息激勵下，一度大漲7.1％，盤中漲幅收斂至2.5％。
友達昨晚召開重大訊息說明記者會，宣布以新台幣204億元收購BHTC 百分之百股權，預計明年上半年完成交易。
美系外資今天報告指出，這筆交易非常符合友達的垂直發展策略，也利用BHTC現有的客戶關係、製造設備等切入一級供應商（Tier 1）的地位，擴大友達的汽車業務占比，但外資也認為，這項的交易花費友達2成現金，交易價格並不便宜，需要持續觀察合併後產生的綜效。
而BHTC的收入規模僅友達總營收的9％，淨利率僅1.5％，不會改變友達目前的營運結構，未來幾年，友達營運仍不可避免隨著面板景氣而波動。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。