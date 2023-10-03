粉絲專頁Lin Bay好油版主林裕紘被網友恐嚇案，警方查出國民黨工許哲賓涉案，整起事件為「自導自演」。立法院民進黨團今質疑，這些自導自演的劇本是誰寫的，呼籲林裕紘不要腳底抹油，回台面對以外，民眾黨、國民黨先前痛批執政黨綠色恐怖或查水表，敢出來指控就要出來負責。

立委莊瑞雄說，社會原本平靜無波，有人寫好劇本自導自演，扮演被害者，同夥又扮演加害者，從國會發動，全黨擴散，讓台灣搞得雞犬不寧，桃園地檢署更稱許哲賓是知法犯法，還否認變造犯罪證據，到底共犯還有幾個人，林裕紘不能腳底抹油，還是要回來面對。

莊瑞雄表示，民進黨團對Lin bay好油恐嚇案態度還是一樣，這些自導自演的人最後還是要接受法律制裁，但他也要質疑「到底劇本誰寫的」，尤其許哲賓又在國民黨政策會工作，是否是國民黨上下配合，寫完劇本合演，難道國民黨主席朱立倫不該出來講話嗎？

對於其餘政黨，莊瑞雄說，當初各政黨人物都跳出來，侯辦在案件不明時，竟然說請賴清德約束民進黨的側翼網軍，還給全民言論自由環境，如今看來是多大的諷刺，而柯文哲也說「不要因為擔心政治立場不同被查水表或被起底」，但這件事哪裡是民進黨政府做思想審查，莊直言「壞、有夠壞，還要繼續在演」

莊瑞雄呼籲，當初講過這些話的人應跟社會大眾講聲抱歉、失禮，劇本寫得不好，總是要表達態度，不能只說詫異，勿忘勿縱，天底下哪有這麼廉價的政治操作。

立委洪申翰也說，好油恐嚇案是操縱輿論一條龍的編導，當時民眾黨、國民黨都進行好大一波文宣操作，民眾黨還想出了一個slogan「把國家還給你」，國民黨也跟進稱「綠色恐怖」或「查水表」，將執政黨變成迫害言論自由的凶手，但事件被揭露後，真正恐怖的是在背地裡帶風向的認知作戰，網路聲量連結在野黨才是真正的恐怖。

「這麼離譜的編導只有林北好油嗎？單純是網友和網路留言就可以做到的事嗎？」洪申翰表示，請在野黨說清楚，在造謠抹黑輿情系統扮演什麼角色，參與到什麼層度，不要只會說「真歹勢」，這樣太廉價，不要再躲了，敢出來指控就出來負責。