民進黨總統參選人、黨主席賴清德今召開第四場國政願景發表會，發表「創新經濟，智慧國家」系列政見；被問到民進黨智庫「新境界文教基金會」副董事長、和碩董事長童子賢主張，SMR小型核能與核融合「是未來的夢」；賴清德說，「我競選的是下一任4年總統，不是競選未來10年或更久」，所以在SMR或其他核能技術的發展過程當中，並沒有人提出未來4年內會有一個新的做法。

賴清德強調，他會將目標放在風力發電、太陽能發電、氫能，以及潮汐發電、地熱發電、生質能發電、小水力發電等，未來都會發展多元來源的綠能發展。

童子賢曾說，他不認為台灣會缺電，真正重點在於排碳的發電；小型核能與核融合都不是今天的故事，是未來的夢；蔡英文總統520就職記者會中被問到此問題時表示，去年台灣綠電的發電，已經超過了核電，政府會持續堅定的持續推動能源轉型，並且邁向2050年淨零碳排。

賴清德今國政願景發表會，發表「創新經濟，智慧國家」系列政見，會中並未觸及能源議題，賴清德表示，能源會再用另外一場記者會說明。

但是對於媒體關切童子賢主張不能放棄發展SMR小型核能技術，賴清德說，相信未來的科技發展，應該會有一定的進步，但就目前而言，他競選的是下一任4年總統，不是競選未來10年或是更久，所以在SMR或其他核能技術的發展過程當中，並沒有人提出未來4年內會有一個新的做法。

他強調，他會將目標放在風力發電、太陽能發電、氫能，以及潮汐發電、地熱發電、生質能發電、小水力發電等，未來都會發展多元來源的綠能發展。