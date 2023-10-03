台北市一名高姓男子今年3月間於士林區某處撿到國中生曉雲（化名）的悠遊卡，事後竟兩小時內前往超商購物連刷3次，最後還將卡弄丟。曉雲母親協助孩子報警處理，警方循線將高男逮捕歸案，士林地院經審理，最終依《侵佔遺失物罪》判處罰金4000元。可上訴。

根據判決書，高男今年3月20日傍晚5時40分許前往台北市士林區一帶，意外撿到一張國中學生的悠遊卡，未料其竟佔為己有，並於兩小時內在超商使用該卡消費購物，消費金額一共139元。

曉雲母親為孩子弄丟悠遊卡一事向士林警分局報案處理。警方獲報後，循線調查，並將該名涉案高姓男子逮捕歸案，後報稿士林地檢署由檢察官偵查起訴。

士林地院審理時，高男對其犯行坦承不諱，然由於已弄丟悠遊卡，因此無法物歸原主。法官審酌，高男侵佔他人遺失之悠遊卡，不僅未歸還處理甚至予以消費，調查其過去曾涉竊盜、侵佔等前科，因此本案中雖已坦承犯行、犯罪所生損害尚屬輕微，但素行非佳，最終依《侵佔遺失物罪》判處罰金4000元，得易服勞役4日。可上訴。