兩面亞運銅牌得主、自由車女將黃亭茵在公路計時賽名列第11作收。(中華奧會提供／黃邱倫傳真)

曾在2014年仁川亞運會奪得兩面銅牌的自由車女將黃亭茵，今天在20公里公路計時賽中經過激烈份戰後最終僅名列第11作收。

現年33歲的黃亭茵，成名的很早，2010年就在亞錦賽站上頒獎台，2015年亞錦賽大放異彩勇奪4金，成為她運動生涯的代表作。

黃亭茵此次再戰亞運會戰場，可惜公路賽考驗的是選手的體能、戰術和肌耐力，最終黃亭茵跑出27分23秒89，在14位參賽選手中名列第11。烏茲別克選手奧莉佳以24分35秒99輕鬆摘金，日本選手落後將近1分鐘的時間奪銀。