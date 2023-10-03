非洲最後一個絕對君主制國家史瓦帝尼王國今天稱頌上週國會大選取得「巨大成功」，儘管這場選舉曾遭反對派抵制。

選舉當局表示，計有51名男性和8名女性當選國會下議院議員，這些議員僅擔任國王顧問的角色，而國王可決定是否採用這些建議。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）已經鐵腕統治國家37年；政府表示，這是一場「自由與公平」的選舉，並稱頌其「民主本質」。

政府發言人恩蘇馬羅（Alpheous Nxumalo）說：「政府很高興宣布，全國大選獲得巨大成功。」

法新社報導，史瓦帝尼選民9月29日前往投票所投票，在一個錯綜複雜的系統中選出59名議員，以確保史瓦帝尼不會面臨任何有意義的異議，另外10名則由國王直接任命。

史瓦帝尼禁止政黨活動，憲法強調以「個人功績」作為參選議員的依據，不得隸屬任何政治團體。

西梅萊恩（Nomalungelo Simelane）據信是少數成功進入國會的改革派人士之一；她的丈夫為親民主的前議員，目前流亡海外。

登記投票的選民人數超過50萬，但目前並不清楚實際上有多少人前往投票。「選舉暨選區劃分委員會」（Elections and Boundaries Commission）尚未發布官方統計的投票率。

地方選務人員表示，在首都姆巴巴內市（Mbabane）一間投票所，到場投票的登記選民不到1/3。

舊名史瓦濟蘭（Swaziland）的史瓦帝尼2021年掀起一波親民主示威潮，在安全部隊暴力鎮壓下，有數十人喪命。

不過，在上月29日投票當天並未發生任何事件，非洲聯盟（African Union）選舉觀察團指出，選民「大致是在和平氣氛中進行」投票。

由於大多數的議員候選人都效忠恩史瓦帝三世，這次選舉結果不太可能為史瓦帝尼政治格局帶來任何實質改變。根據史國憲法，國王的權力凌駕於法律之上。

恩史瓦帝三世任命總理和內閣閣員，可解散國會和政府、統領警察和軍隊；國會法案需要他的批准才能生效。