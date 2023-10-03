特斯拉（TESLA）致力於 AI 人工智慧技術與機器人開發領域，在2021年首次公開Tesla Bot機器人計畫後，2日首度驚喜現身台灣，率先進駐位於台北內湖的TESLA服務體驗中心，明起增加台中、台南及高雄，將在共四地TESLA服務體驗中心開放靜態展示。

特斯拉表示，Tesla Bot又稱為Optimus，是一款人形機器人，旨在完成對人類而言重複、乏味或危險的工作。Tesla Bot的設計靈感源自於人類的形態，因此它可以使用人類的工具、運送物品，並在工廠內工作。Tesla Bot採用與TESLA車輛相同的人工智慧技術，使其能夠安全且高效地在現實世界中移動。

特斯拉指出，配備最新硬體科技且可不斷透過OTA線上軟體更新的TESLA電動車同樣受益於持續精進的TESLA人工智慧技術，使得包括Autopilot自動輔助駕駛系統在內的功能皆能與時俱進，提供給所有車主最便捷智慧的純電生活。

特斯拉表示，即日起Tesla Bot機器人模型搶先於TESLA台北內湖服務體驗中心展出，明日起將同步進駐台中、台南、高雄等地。