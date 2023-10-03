星座專家、塔羅牌老師艾菲爾指出，金牛座、處女座、巨蟹座及摩羯座的男人對婚姻最忠貞，將婚姻視為生命中最重要的承諾，絕無二心；其中第1名的金牛座一旦認定另一半就不會對其他人有任何想法，穩定又可靠。

▍第1名：金牛座

金牛座男生很有原則，一旦認定了另一半，就會全心全意愛對方，不會對其他人有任何想法。金牛男覺得婚姻是一生一世的承諾，不容許任何背叛或出軌，會用實際行動讓伴侶安心，是個穩定、可靠的男人。

▍第2名：處女座

處女座男生謹慎又理性，不會輕易陷入感情，認為婚姻是件很嚴肅的事情。由於不想帶來任何麻煩及困擾，所以很小心且潔身自愛，不會讓自己陷入任何誘惑或風險，是個細心、體貼的男人，讓伴侶非常放心。

▍第3名：巨蟹座

巨蟹座男生很有家庭觀念，總是把家庭放在第一位，會盡最大努力打造一個溫馨又幸福的環境，讓伴侶感到被愛。巨蟹男非常懂得維護感情，是溫柔又浪漫的男人。

▍第4名：摩羯座

摩羯座男生很有責任感，對於所做的選擇和承諾都會堅持到底，不會輕易改變或放棄，認為婚姻是一件需要付出和努力的事，不是一時興起或玩玩而已。摩羯男會用成就和力量來支持伴侶，是個成熟又堅定的男人，讓伴侶覺得很有安全感。