電動車滲透率持續提升，且ADAS逐漸成為汽車標配，帶動了車用銅箔基板需求，台光電、聯茂及台燿也積極佈局車用領域，美系外資最新報告指出，台光電已成為美國及大陸電動車廠CCL主要供應商，且與歐洲T1汽車零件供應商進行產品認證，儘管車用產品毛利率較台光電平均毛利率低，從長遠來看，可望讓營收有更好的成長空間，維持台光電「中立」評等，目標價420元。

在聯茂及台燿方面，美系外資指出，聯茂聚焦在車用高階運算CCL產品，目前已開始看到低損耗/M5級更好的高階產品訂單，我們預期今年下半年起，訂單量會有更顯著的增加，並有望跟著台灣PCB廠在未來幾季或幾年於全球車市取得市佔率而增加；至於台燿則致力於高頻材料多年，ADAS感測相關應用板可望成為潛在營收驅動力，加上相較大陸地區廠商，台燿在厚銅相關產品是擁有較好技術的關鍵供應商，如果電動車動力系統持續升級趨勢，意謂台燿未來幾年營收可望有更好的成長，維持台燿「買進」評等及聯茂「賣出」評等、目標價則分別為170元及82.5元。