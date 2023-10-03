板新站捷運開發案由新北市捷運局長李政安（左一）與馥華集團董事長陳金鐘（左三）簽約，新北市副市長陳純敬到場見證。（新北市捷運局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市板橋區最大規模的新北環狀線板新站捷運開發案，今（3）日上午在新北市副市長陳純敬見證之下，由新北市捷運工程局長李政安與馥華集團董事長陳金鐘簽署契約，該開發案將興建自地上4層至38層，總樓地板面積約2萬坪的複合式捷運宅，預估投資金額約60.4億元，預計2030年完工啟用。

陳純敬表示，板新站捷運開發案簽約，是新北捷運開發推動的重要里程碑，板新站是環狀線沿線投資規模第二大，也是板橋區規模最大的開發案，規劃具居住、購物、辦公等多元服務之複合式捷運宅。

陳純敬指出，1、2樓為商業空間、4到8樓為辦公室，總計約6100坪商業及辦公空間，可引入就業人口約1100人，搭配鄰近的馥華艾美酒店開發案等，為周邊地區注入一股強大的商業發展動能，吸引商家進駐，形成以板新站為中心的「板新商圈」，將成為板新地區的新地標。

陳純敬進一步說明，新北市環狀線共有10處開發基地，目前秀朗橋站、景平站已徵得投資人，且都在施工中。新北環狀線10處場站開發預估可引入總投資金額約652億，創造2.2萬個就業機會，而這些吸引來的人流，增加捷運使用需求，為運量帶來正向效益。

捷運局表示，將持續循「點－線－面」的開發層次，以捷運開發大樓作發展核心之「點」，串接各站「點」沿「線」發展，再促成大型開發區的「面」，逐漸形塑新北市成為TOD城市，引領軌道經濟，打造安居樂業的新北捷運生活圈。