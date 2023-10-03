微涼的初秋時節，是台灣欒樹盛開的季節，土城城林橋下、媽祖田、樹林山佳及八里左岸（臨關渡大橋）等河濱公園沿線正熱情盛開中，新北市高灘處長張修銘表示，民眾不妨趁休假期間到新北河濱公園騎乘自行車徜徉，賞美景、拍美照之餘別忘了在新北河濱公園打卡，紀錄這秋季限定的豔黃美景。

高灘處指出，台灣欒樹在新北河濱公園紛紛悄悄地換裝，濃綠的樹葉枝頭點綴著金黃色花朵，是新北河濱秋季的限定美景，而台灣欒樹屬無患子科落葉喬木的台灣特有種植物，具有抗污、根穩、耐旱及抗噪等功能，更是十分優良的行道樹種；因金黃色花朵隨風飄逸落下，恍如黃金雨般景緻，因此台灣欒樹又名為「台灣金雨樹」。

不僅如此，台灣欒樹又稱「四色樹」，一年四季有不同樣貌，春天呈現鮮紅色新芽，入夏而漸漸地轉綠，至初秋時節盛開金黃色花朵，並隨時節更迭，漸漸高掛滿樹的淡紅色果實，冬季則轉為深紅褐色伴隨凋謝的枝葉，繽紛多樣的色彩變化，使得新北河濱公園更具有一番景緻風味。