前總統馬英九痛批今年國慶英文名字為「Taiwan National Day」是蔡政府偷渡「台獨」，因此不參加國慶典禮。國民黨台北市議員徐巧芯表示，馬前總統總算醒過來了，國慶日有其歷史意義，但現在民進黨政府把名稱換掉，中央和大眾所認知的國慶是否仍相同，只能打上1個大大的問號。

徐巧芯指出，國家名字是「Republic of China」，甚至要把國慶日稱為「Double Ten」也可以，但是民進黨政府使用「Taiwan National Day」已有3年，她非常不認同這種做法。

徐巧芯說，國慶日是在慶祝武昌起義、辛亥革命以及建立亞洲第1個民主共和國，國慶日慶祝的就是這段血淚史，但是民進黨政府不只換掉名字，甚至連在慶祝什麼也不清楚。她認為，不去參加中央國慶，還有國民黨自辦的以及其他縣市所舉辦的國慶活動，只是中央和其他人的認知是否有落差，將是1個大大的問號。