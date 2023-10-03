趙姓男子一家3口到高雄某知名大賣場購物，打烊前開車離開停車場時，突然遭降下的鐵捲門夾擊，車頂當場變形，同車的太太更是嚇到心臟病差點發作，事後趙男怒告賣場求償車損和精神撫慰金16萬8000元。高雄地院認為，賣場和操作鐵門不慎的員工有責，判賠5萬1592元，可上訴。

2021年2月某日深夜11點，趙男一家3口購物完正要離開賣場，開車緩緩駛離停車場時，賣場劉姓員工疑似沒注意還有車輛駛離，直接關閉車道鐵捲門，導致鐵捲門直接砸中趙男的車頂，一路刮花至後擋風玻璃，所幸沒有造成車上人員傷害。

當時趙男車上載著太太和女兒，2人也受到極大驚嚇，罹患先天性心臟疾病的太太事後甚至為此多次就醫。趙男不滿賣場疏失，事後怒告賣場，求償車損、太太及女兒的精神撫慰金共16萬8000元。

賣場坦承疏失，願意負連帶賠償責任，賠償趙男車損，但針對車輛鑑定報告費用、趙男太太及女兒的精神撫慰金則有所爭執。

法官認為，趙男太太和女兒當時飽受驚嚇，無法認定何種人格法益受不法害且侵害情節重大，要求精神撫慰金無理由。法官查出，趙妻事發後1個月才求診，無法證明心臟不適與該事件有關，最後僅按車輛殘值鑑定結果及實際修復的費用計算，判賣場和員工賠償5萬1592元為合理，可上訴。