劉男遭警方逮捕。（小城里長郭仁澤提供）

33歲劉姓男子於中秋連假前，連續搭乘Uber，潛入新店小城里附近社區闖空門行竊，居民掌握竊賊的作案模式，自組巡守隊，今（3）日凌晨，發現陌生的多元計程車進入社區，立刻通報警方，警方於社區附近攔查，發現劉男身穿日前犯案時的衣物，並搜出2支K菸，劉坦承犯行，訊後依法送辦。

小城里長郭仁澤指出，中秋連假前，小城里陸續傳出竊案，居民群組熱議，受害者及熱心民眾紛紛提供自家攝影機拍到的畫面，留下的嫌犯做案的寶貴的線索，讓警方可更快速的鎖定嫌犯。

郭仁澤表示，嫌犯食髓知味，連假期間一再來闖空門，搞得社區雞犬不寧，人人自危。與警方商討得到險所，嫌犯先開車到小城里附近，再搭乘多元計程車進入社區行竊，藉以規避自己的轎車被監視器錄下定。因此社區青壯志工、鄰長及保全組成巡守隊，擬定夜間行動計畫。

郭仁澤說，若發現陌生計程車或Uber進入社區就立即通報，再跟車找人，今晨1時15分，一部Uber進入社區，警車也追上來，隨後警方上前攔停，盤查乘客，確認就是近日攝影機捕捉到的嫌犯，誇張的是，嫌犯連衣服都沒換，立即被帶回派出所偵訊。

警方指出，劉男利用中秋連假民眾出遊之際，潛入社區闖空門，他未破壞門鎖，發現未上鎖門鎖後，逕行潛入行竊，他連續作案3次，得手逾10萬元，警方在劉男身上查獲查扣K菸2支，全案詢後依竊盜、毒品罪嫌函送偵辦。

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