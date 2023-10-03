2024年總統大選登記日期為今年11月20日至11月24日止，台灣民意基金會游盈隆直言，10月將是在野合作的關鍵時刻跟最後時刻。對此，一份最新網路民調針對民眾會投給哪位青睞的總統參選人發起調查，結果讓人跌破眼鏡。

節目內容一向偏國、民兩黨的的YouTube頻道《FONG.溏風報》昨（2）日發起網路投票，詢問題目「關鍵10月，柯文哲拋民調輸的退選，如果明天是總統大選，你會支持誰？」截至今日中午11時30分，總計已有超過11萬人參與。

針對上述題目，有6%的民眾投給民進黨參選人賴清德、支持國民黨參選人侯友宜的人則有16%、認為自己會投給民眾黨參選人柯文哲的參與者則高達73%、支持鴻海創辦人郭台銘的網友僅僅只有5%。從上述民調發現，在野支持者目前主要還是以侯、柯2人為選擇。

對於該投票，網友紛紛留言表示，「請大家踴躍回鄉投票，自己的國家自己救，不要再給傲慢自私的人掌權了」、「現在不站出來，以後就怕沒機會了，大家一定要努力表態，讓我們的支持可以外擴」、「自己的未來自己救，我們需要一個務實、有遠見的領導者，請大家一定要出來投給柯文哲，他是我們未來的希望」、「支持務實做事的侯友宜」。

不過也有民眾直言，「雖然大家都知道不能投賴清德的，但是人家還是老神在在，原因是什麼相信大家都知道」、「這裡的機構效應太明顯了」。