基隆市長謝國樑2日為基隆警察待遇摃上內政部，要求中央允許基隆自籌財源為員警發放勤務加給。內政部發言人表示，基隆勤務繁重指標僅有30分，不符勤務繁重加給標準。謝國樑3日上午痛批，基隆員警勤務繁重程度遭低估，中央活在自己的世界裡。

內政部發言人林昆鋒2日晚間表示，勤務繁重指標是全國一致性的標準，而且行之多年。根據2020年到2022年的指標分數顯示台北市94分，新北市93分，而基隆市則是30分，所以明顯還有很大的差距，未來若有達到標準，警政署當然會通盤考量。

另外，林昆鋒也指出，若謝國樑真想激勵基警士氣，可以立即用市府預算補足員警超勤加班費，最高額度1萬9000元，甚至也可以發放工作獎勵金。

謝國樑3日上午召開記者會指出，內政部提出的兩個方法，都是基隆市既有的制度。其中，超勤加班費部分，每年都超額編列，但有64％的員警，受限於年資無法領到最高額度的1.9萬元。其次，工作獎勵金也必須因應破案內容才能發放。

謝國樑說，11年前，勤務繁重加給制度還未實施前，新北市也面臨員警離職潮，隨著新北比照台北市編列勤務加給留住了人才，形成磁吸效應，卻讓週邊縣市，包括基隆市的人才外流。因此基隆市才希望能夠比照雙北發給員警勤務加給。

謝國樑重申，他上任後的第一個記者會就是希望基隆升格，理由就是基隆若不升格，在相關的行政資源上就與鄰近的雙北有著巨大的差別。他認為，員警超時工作本來就應該得到加班費，但基隆員警也應該擁有，否則就讓基隆有升格的方法。

再者，針對內政部發言人提到基隆勤務指標僅有30分，雙北有90分，謝國樑說他無法認同。他認為，基隆警察勤務的繁重程度，足可與雙北市的警察比擬。

謝國樑認為，「真理愈辯愈明」，自基市議會民進黨團召開記者會，談到上個會期討論警察待遇問題，現在問題已經很明顯，基隆需要為員警發放勤務加給，基隆面臨的正是11年前新北員警離職潮的狀況。但內政部指雙北警察勤務繁重程度是基隆三倍，謝國樑質問：「難道是活在自己的世界嗎？」

謝國樑說，民進黨團先前說基隆警察勤務負擔太重，所以導致員警求去。但當市府爭取勤務加給時，同樣是民進黨執政的內政部中央，卻又用勤務繁重指標說基隆的勤務繁重程度只有雙北市的三分之一。

謝國樑指出，基隆從地理上就是夾在台北及新北兩個直轄市之間。雖然同屬首都圈，基隆警察的收入卻矮人一截；謝國樑說，只要內政部給基隆一個交代，讓基隆的員警能夠與首都圈的同事站在同一條起跑線上。