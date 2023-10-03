杭州亞運羽球首輪64強輪空的寶島一姐戴資穎直接晉級32強，3日就要在女單32強賽亮相，21比2、21比2，短短19分鐘輕取蒙古選手蒙赫采采格（ALTANGEREL MUNKHTSETSEG），漂亮晉級16強。

戴資穎被排在4號場地第4場賽事，表定3日12點左右，不過這個場地的前三場比賽都不到半小時就結束，也讓戴資穎「提早上班」，賽前一晚小戴透過Instagram限時動態分享在選手餐廳遇到蒙古選手的花絮，透露對手跟他合照，並說要跟她比賽很開心。

戴資穎目前排名世界第4，也是上屆雅加達亞運女單金牌，杭州亞運排在女單第3種子，首輪64強輪空，第2輪32強迎戰的蒙古選手蒙赫采采格BWF官網顯示目前沒有世界排名，這也是雙方生涯首次交手，小戴若繼續順利晉級，最快8強賽會遇到種子，可能的對手是大會第5種子、印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。