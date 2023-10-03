該報告指出，使用演算法追蹤股市趨勢的對沖基金已經從看漲轉向中性。瑞銀警告，由於近來績效不佳，這些對沖基金開始出售股票，很快將有多達300億美元資金撤離股市，可能加劇股價跌勢。
該銀行並表示，這將是自2022年11月以來，這些對沖基金的股票空頭部位首次超出多頭部位。
第三季標普500指數收跌約3.6%，為2023年以來首次季線收黑。投資人擔心聯準會可能將利率升得更高，並維持高利率更長時間。此外，原油價格走高，亦加劇通膨疑慮。
路透社報導，瑞銀在報告中指出，由於股市下跌，使用電腦進行股票交易的對沖基金料將在未來兩周開始拋售200億～300億美元股票。
該報告指出，使用演算法追蹤股市趨勢的對沖基金已經從看漲轉向中性。瑞銀警告，由於近來績效不佳，這些對沖基金開始出售股票，很快將有多達300億美元資金撤離股市，可能加劇股價跌勢。
該銀行並表示，這將是自2022年11月以來，這些對沖基金的股票空頭部位首次超出多頭部位。
第三季標普500指數收跌約3.6%，為2023年以來首次季線收黑。投資人擔心聯準會可能將利率升得更高，並維持高利率更長時間。此外，原油價格走高，亦加劇通膨疑慮。
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