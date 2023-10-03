新北市府上午舉行小犬颱風防颱整備會議。（王揚傑攝）

中央氣象署於昨（2日）晚11時30分發布小犬颱風海上警報，並於今日上午11時30分發布陸上颱風警報。新北市府災害應變中心上午舉行防颱整備會議，由副市長朱惕之主持，由於新北市列入颱風警報範圍的機率低，但受外圍環流及東北季風影響，今起6日仍會為東北角、北海岸及東南側山區帶來大雨，沿海空曠地區最大陣風可達9級，且持續有長浪發生，朱惕之提醒各局處不可輕忽，仍須加強戒備。

上午防颱整備會議由氣象團隊簡報颱風動態及災害潛勢分析，朱惕之聽取簡報後表示，雖然新北市列入颱風警報範圍的機率相對較低，但受颱風外圍環流和東北季風影響，東北角、北海岸及東南側山區仍有大雨機率，各局處及區公所須落實各項防颱整備措施，尤其是東北角、北海岸各區，包括相關機具盤整、收容安置場所及物資整備等，並利用多元管道加強宣導颱風期間切勿前往山區、河岸或海邊，從事登山、溯溪、觀浪、戲水、釣魚等活動。

此外，石門水庫容量已到97.8％，可能會有調節性放水，務必提醒下游區域民眾注意。

朱惕之呼籲，受颱風外圍環流影響，東北角、北海岸及東南側山區預估將帶來大雨，沿海地區應嚴防強陣風及長浪。提醒所有市民朋友落實防颱，避免外出至山區、河岸或海邊遊玩，以維護自身生命財產安全。