農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘稱遭網友恐嚇，檢警調查後發現，林裕紘疑似教唆國民黨黨工許哲賓發布恐嚇文。國民黨文傳會主委林寬裕今天表示，國民黨今早召開人事審議委員會，決議即日起解除與許哲賓的勞雇關係，並強調此事不需要無限上綱，希望就事論事。

林寬裕表示，人事審議委員會決議依照國民黨的員工工作守則，根據勞雇契約決議，依照其中第13條第4款的規定，可經過不預告，即日起解除跟許哲賓的勞雇關係，作為僱主表示非常的遺憾，不過這件事情沒有需要無限上綱，國民黨希望就事論事，國民黨持續追求食安的精神不會改變，希望有事實的真相，並呼籲涉案的當事人能夠很坦然的面對司法。

林寬裕表示，許哲賓是2021年到黨部任職，目前在中央政策會工作，負責每日輿情蒐集，沒必要扯陰謀論。林寬裕說，許確實是黨工，但主使者第一時間也表明具有其他政黨黨籍，國民黨認為這兩人純粹是私人交往關係，也呼籲他們坦然面對後續司法偵查。

至於許哲賓是否有向黨部做出說明？林寬裕表示，就他理解是沒有，目前所知有些東西基於偵查不公開的原則，國民黨沒有收到更多的訊息，所知與媒體沒有太大差異，處理依據都是媒體報導以及勞僱關係規定。對於國民黨是否會對許哲賓提告？林寬裕說，後續若有涉及任何其他的法律，將由相關的部門來研議。

對於媒體報導許哲賓負責工作包括協助主席朱立倫陳情信箱，國民黨發言人楊智伃嚴正駁斥，主席信箱由她本人負責、主席陳情書由主席辦公室直接負責，從未經手其他單位，主席辦公室更無人認識此許姓黨工，許哲賓負責工作為政策會每日新聞集要，該篇報導內容完全與事實不符。

楊智伃強調，該自導自演的案件已是令人震驚且遺憾的消息，不應再有帶風向製造假新聞的案件發生，國民黨譴責所有作假的行為，希望司法檢調儘速釐清真相，尊重司法並支持檢警依法究責勿枉勿縱。