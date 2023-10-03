高市議會國民黨今（3）日質詢時，關注進口蛋議題。（柯宗緯攝）

高市議會民進黨團質詢也關注進口蛋議題，市議員李柏毅（中）提到，「Lin bay好油」自導自演恐嚇案，實在駭人聽聞，還有人冒名高市觀光局長高閔琳名義寄恐嚇信。（柯宗緯攝）

高市議會國民黨團今（3）日質詢時，關注進口蛋議題，總召陳美雅拿了1盒水煮蛋請高雄市長陳其邁等官員吃，陳其邁笑說「可以問一下雞蛋來源嗎？」，接著說議員請的蛋都會吃，但現在吃不下，讓議員碰了軟釘子。

陳美雅今在議會質詢時指出，雞蛋問題連環爆，全國民眾陷於恐慌，進口蛋進來就該標示時間，但業者爆料是農業部要求更改時期，對民眾來說是不負責任，政府也喪失公信力，進口蛋不該變成液蛋，混充國產蛋，呼籲高市府必須避免類似情況上演。

陳美雅語畢後，接著拿出1盒水煮蛋走向陳其邁，她說，請陳其邁市長當眾吃，這是在高雄市買的蛋，她自己也會親自吃，也要送給所有官員。陳其邁笑問「我可以問一下雞蛋的來源嗎？」高市議員李眉蓁補充「在全聯買的」。陳其邁隨後也說，「基本上你們送的，我都敢吃啦」。

高市議會民進黨團質詢也聚焦進口蛋議題，市議員李柏毅提到，「Lin bay好油」自導自演恐嚇案，實在駭人聽聞，還有人冒名高市觀光局長高閔琳名義寄恐嚇信；他強調，所有國人對於蛋非常重視，但重視不是造謠。

陳其邁直言，這是一個標準的網軍作戰模式，假訊息出來後，再配合政治攻防、政治操作，現在檢調也再查，希望早點水落石出。許嫌是國民黨政策會實際操盤負責人，背後到底有沒有其他共犯，呼籲檢調徹查清楚。至於嫁禍給高閔琳，這是實質犯罪行為，檢警已偵辦中。

民進黨高市議員林志誠則問及，高雄有沒查到壞掉、有毒進口蛋？陳其邁回應，這部分由衛生局來說明，他的了解除了議員檢舉外，沒有收到，如果有的話就會依法嚴查，這是市府一貫立場，像是稽查台農、信興只要進出蛋對不起來、又拒絕說明，就移送檢調調查。