杭州亞運羽球項目繼續個人賽賽程，中華隊選手努力為晉級奮戰，率先出賽的男單選手王子維，32強賽就碰上東京奧運銅牌、印尼籍頭號種子金廷（ANTHONY SINISUKA GINTING），王子維16比21、11比21落敗，隨後女單出賽的寶島女將許玟琪也是32強對上種子，還是前世錦賽金牌印度名將辛度（PUSARLA V. Sindhu），10比21、15比21也未能繼續前進。

亞運羽球個人賽單打都是64籤，不過並沒有64名選手參賽，因此有選手首輪可以輪空，王子維、許玟琪都是64強賽免戰直接禁級32強，不過兩人都是32強都要強碰種子好手，比賽內容相對也會辛苦一點，世界排名第25的王子維，努力對抗了49分鐘，無奈直落二吞下個人對目前世界第2金廷7連敗，王子維上次擊敗金廷是在2015年日本公開賽，當年加上馬來西亞大師賽取勝，曾對金廷有過2連勝。

世界排名第21許玟琪面對世界第15辛度，雙方第2局比數一度膠著，原本落後的許玟琪幾度追平比數，不過10比10後辛度打出連得5分小高潮拉開分差，也讓比賽兩局就收工。