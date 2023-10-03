中秋節剛過，東北季風將至，最近又有颱風「小犬」靠近，全台氣溫沒降多少，反而多地出現局部陣雨，離開空調環境，就有種被水膜包裹的濕悶感，黴菌與塵蟎更是順勢滋生，有過敏體質的人早就鼻塞呼吸不順，噴嚏打不完。

為此，日本兩大家電品牌 IRIS OHYAMA、KOIZUMI分別推出新一代智能除濕機，鎖定20坪以下小家庭及單身族住居，打造清淨舒適的生活空間。這2款智能除濕機均達1級能效標準，電費平均每小時不到1元。

總部位於日本宮城縣仙台市的IRIS OHYAMA，針對臺灣夏天悶熱、冬季多雨的氣候，推出臺灣限定的 IJCH120 PM2.5 智能空氣清淨除濕機，強調可過濾PM2.5粒子，還有每天12公升除濕能力，而且內置2.9公升大容量儲水箱，可以延長吸濕水滿時間，減少倒水次數。

儲水箱還搭配可拆裝單手透明把手設計，方便抽放儲水箱。IJCH120 PM2.5機種還內建直覺微笑四燈號，可視室內溫濕度輕鬆調整，且送風、除濕同時進行，提高室內和衣物的乾燥效率，除黴、防塵蟎。

IRIS IJCH120 智能除濕機可一次滿足除濕及空氣清淨需求！（圖／可易家電提供）

來自大阪的KOIZUMI則推出具有日系簡約美型外觀的機種 KADG530 16.9L Wi-Fi 智能除濕機，不僅擁有16.9公升吸濕容量，並可外接水管，隨時可以排水，足以應對接下來濕冷季節的挑戰，上班、上學或放假出遊都不必擔心倒水問題。

最令人驚艷的是機台兼具 Wi-Fi 智能App遠端操控，無論身在何處都能隨時掌控屋內狀況，隨時調整運行模式，適合家有長輩、小孩或毛小孩的家庭。由於這款智能除濕機功能性強，符合臺灣消費者需求，上市之初即在嘖嘖募資平台創下破千萬銷售額。

KOIZUMI KADG530 智能除濕機支援WiFi遠端操作，可輕鬆打造舒適家居環境。（圖／可易家電提供）

不過，今年夏天電價上漲，許多小資族擔心電費支出，夏天再熱，冷氣都不敢多開，偏偏除濕、排除PM2.5微粒、防霉除蟎都是長期抗戰，對於購買除濕機有些猶豫。業者表示，這兩款智能除濕機的能源效率都達到1級標準，代表產品省電、能源效率好，加上政府提供的節能補助政策延長至今年底，現在購買即可申請1200元補助款，買哪一款產品都省錢。

為了幫助消費者提升居住品質，業者還加碼，提供住在「雨都」基隆的消費者汰舊換新節能補助最高2000元，幫基隆人全方位打擊潮濕，預防過敏、發霉找上門。詳情請洽代理商可易家電官網( https://presto.company/KGKcM)。