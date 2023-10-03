樹林逾5000戶停電！新北變電箱爆炸，保全遭「電擊」燒燙傷送醫。(消防局提供)

新北市新莊區大安區變電所今（3）上午11時許驚傳爆炸意外，警方獲報趕抵發現是變電箱起火，現場1名30歲的郭姓保全遭電擊，左手1％1度的燒燙傷，所幸意識清楚，目前已送往新莊輔大醫院救治。這場意外也造成新莊、樹林一帶約5萬5千戶停電。經台電人員迅速處理，目前僅剩兩百多戶正逐步回復中。

據了解，保全員當時維修變電所保全路線，不料卻引起變電箱起火，新莊警分局獲報後派員到場察看，大安變電所礙管爆炸，無火勢，故障原因尚在查明釐清中，巡視新樹路與民安西路口、新樹路大安路口、新樹路與瓊林南路口的交通號誌無法正常運作，已在相關路口加強疏導。

對此，台電回應，今（3日）上午10時59分，由於保全公司人員在施工過程中不慎碰觸變電所內部設備，觸發了系統的自我保護，導致高壓線路暫時中斷。該事件影響到樹安二次變電所和西盛二次變電所，造成新莊、樹林一帶約5萬5千戶停電。經台電人員迅速處理，至11時0分已為近3萬戶恢復供電，12時15分累計復電近5萬戶，經陸續復電，目前僅剩兩百多戶正逐步回復中。

初步了解，西盛變電所保全人員在未通知台電的狀況下，進行大門監控迴路的修改工作。在操作時，不慎碰觸到高壓設備，造成電弧灼傷。儘管當下傷者意識尚清晰，但仍已儘速將其送往醫院進行治療。

新北市大安變電所傳出變電箱爆炸，造成1名保全燒燙傷送醫。（翻攝畫面）