台灣約有600萬人有脂肪肝，脂肪肝可能惡化為慢性肝炎，進而導致肝硬化，甚至肝癌。營養師李婉萍表示，由於脂肪肝沒有任何症狀，很多人都不知道自己有脂肪肝，通常都是藉由健檢的腹部超音波才發現。她提供6招逆轉脂肪肝的方法，包括換掉紅肉、補充維生素E等，但其中最有效的是最後一點是減重。

李婉萍在其臉書粉專表示，脂肪肝是上班族最常見的健康問題，脂肪肝可能惡化成慢性肝炎，還可能造成肝硬化、甚至肝癌；此外，還與心血管疾病、糖尿病有關。脂肪肝的形成原因常與愛吃精緻澱粉、含糖的食物與飲料、血糖較高有關。她教民眾6招「逆轉脂肪肝」的方法。

1. 把紅肉換掉，紅肉含有較多飽和脂肪酸，是造成脂肪肝的元凶，建議多吃含有Omega-3的魚類，例如鮭魚、秋刀魚、鯖魚等，一周吃3次。另外，攝取植物性蛋白質也可以減少肝臟發炎。

2. 補充維生素E，維生素E屬於油脂性的維生素，可幫助脂肪代謝，降低脂肪肝風險，可以從堅果類來補充維生素E。

3. 以橄欖油、苦茶油、麻油作為食用油，因為這類油富含單元不飽和脂肪酸，可降低壞膽固醇，膽固醇過高也會造成脂肪酸的囤積，進而造成脂肪肝。

4. 補充白藜蘆醇，白藜蘆醇含有豐富的抗氧化物質，可減少肝臟發炎機會，葡萄、桑葚、花生膜、開心果、蔓越莓等都含有白藜蘆醇。

5. 出門曬太陽、運動補充維生素D。運動有助於降低脂肪肝機率，且維生素D有助穩定血糖，讓糖分不會在肝臟內儲存變成脂肪。

6. 最後一點是最有效的方法，就是「減重」。體重若減少3％至5％，就可減脂肪肝的堆積；若要進一步改善肝功能，體重至少要下降7％至10％。