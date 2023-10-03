因應小犬颱風來襲，外交部今天宣布，領事事務局及外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處將於10月4日提前發放護照，當日並將延長領照服務時間至晚間20時。有急難救助需求擬臨時辦理護照的國人，則可洽臺灣桃園國際機場辦事處協助。

在一般件護照部分，外交部領務局指出，10月4日上午8時30分起即可領取當日下午應領之護照；10月4日下午12時30分起即可領取10月5日全日應領之護照；旅行社件則於下午13時30分後發放。

在速件護照部分，領照時間為10月4日者，可依收據上的領照時間領取；10月4日當日申辦速件並於下午16時前完成遞件者，則可於當日領照。

​領務局表示，如果各地方政府宣布10月5日停止上班，已完成網路預約在10月5日遞件的民眾，則可擇期於未來兩週(10月6日起至10月20日)內的周一至周五上班日，依照原預約的同一時段前往外交部領事事務局或各辦事處辦理。如果無停止上班情形，外交部領事事務局及外交部各辦事處仍將依公告受理時間提供各項服務。