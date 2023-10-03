童星出身的65歲男星陳凱倫，過去主持過許多節目，更三度榮獲廣播金鐘獎肯定，不過去年11月中旬他透露自己罹患扁桃腺癌，如今他雖已動刀將惡性腫瘤切除恢復成1期，但卻在右頸留下長達12公分傷疤，昨（2）日是他第10度回診，恢復狀況也曝光了。

陳凱倫昨（2）日在臉書發文表示，自己每個月都會到台大回診，進行超音波掃描，他坦言，這次回診心情有些忐忑，雖醫師表示自己恢復狀況良好，但是近期工作結束後，疲憊感不斷出現，讓他相當擔憂，對此，醫師解釋，這是階段性的反應，身體狀況還需要時間調養、恢復，這才讓他安心。

然而，陳凱倫也公開術後右頸的傷疤照直言「10個月前在臺大病房，痛不欲生後的茫然未知？」接著他也貼出現況照做對比「幾乎已看不太出來右頸部12公分的刀疤了！我很幸運，被家人照顧的很好，也有不少貴人相助」。

最後，他表示，把自己當作「罹癌重生」的實驗者，需正向告訴自己，才能活化好的細胞重生，而他離開台大醫院前都會拍下一張「過關了」的自我信心喊話照片。