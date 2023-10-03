嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」(Molly翎熹)，從參選到當選為民服務，姣好身材一直是網友熱議話題，不過卻被不少人嘲諷「刻意擠奶」，對此，她也曬出火辣照「驗明正身」來打臉酸民。

田慎節透露遭酸民嘲諷「出門都擠奶」，決定放出辣照反擊，只見她身穿超緊身挖洞上衣，不僅上半身雪白肌膚被看光，傲人的火辣曲線更是隱約見客，讓人充滿無限遐想，這張養眼照短短半天就吸引上萬人按讚，網友紛紛留言：「謝謝酸民讓我們有這張照片可看」、「真材實料不用擠」、「現在的情況下，妳說啥我都覺得是對的」、「為了世界和平，沒出門也要擠」。

田慎節平時的火辣裝扮，不僅遭酸民嘲諷，也常讓她備受困擾，像是之前親送文件時，就被承辦人員詢問：「穿這樣我眼睛要放哪裡」，不禁感嘆：「性騷擾就是這麼日常的事，即使我是議員了」，她也透露嘉義市過去三年有遭性騷擾的受害者補助為0人，可見這項政策鮮少人知，目前提案相關單位，希望社會處能修改心理復健諮商及法律訴訟的補助申請期限，讓更多遭到性騷擾、性侵害的受害者能受惠。