韓國今日通報，有可疑船隻駛向西部保寧海域，22名跨海偷渡韓國的中國人目前已經被補，並正以違反《出入境管理法》的嫌疑接受立案調查。
韓聯社報導，韓國保寧海洋警察署3日表示，這些人涉嫌於當天淩晨1點53分許在忠清南道保寧市新黑洞大川港附近非法停泊，並企圖登陸潛逃。
韓國軍方當天早些時候向海警通報，有可疑船隻駛向保寧海域。確認船隻停泊後，海警實施抓捕。韓國警方在追逐逃亡中國的偷渡船隻同時，審問21名被捕人員。
另有1名中國偷渡客獨自脫身後登陸入境，最後在京畿道安山市被捉拿歸案。京畿道安山檀園警察署上午8點47分許從安山市檀園區元谷洞一處住宅將其帶走。韓國警方表示，追蹤其潛逃路徑後，在其熟人家中實施抓捕，並已移交保寧海警。
據保寧海警介紹，根據目前掌握的情況，這些人都是中國國籍的40多歲左右男性，偷渡船從中國出發，具體的起航地點和偷渡經過有待調查。
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