台東成功國小樓梯結構經評估無立即危險性，礙於工程流標及設計修正，復健時程延宕。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東成功國小復建工程總經費1109萬元，基本設計及細部設計皆已審查完畢，目前工程案件招標中。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

918強震釀台東縣24校受災，至今時隔1年，台東家長驚見成功國小校舍樓梯仍未修繕，裂縫深1指寬，直言「真心覺得有點扯」，對此，校方表示，結構經評估無立即危險性，礙於工程流標及設計修正，復健時程延宕，台東縣教育回應，目前已進行招標。

上月開學日，台東成功鎮查姓家長赴成功國小辦理入學手續，赫然發現教學大樓樓梯結構明顯受損，深長的裂痕從1樓延伸而上至2樓，甚至部分壁面剝落、紅磚裸露，一問之下得知，自去年918震後至今，修繕工程仍在「跑流程」，憂心危及學童安全。

「真心覺的有點扯」，查姓家長表示，成功國小是鎮內重要的教育機構，怎麼會1年都過去了，還在跑流程，大人可以苦一些、難一點，但是不能委屈了小孩，盼盡快完成修復。

面對家長質疑，成功國小校長陸文杰表示，震災復建工程拆分為2筆標案，在初期勞務發包階段已流標3次，直至今年3月中旬才順利決標，後需經基本設計及細部設計，而基本設計又經3次修正才通過，因此時程略為延遲。

陸文杰也強調，校舍建築為混泥土結構，裂損部分為外層磚牆，樓梯經評估無安全疑慮，學生通行無立即危險性。

台東縣教育處國教工程科長陳家慶表示，成功國小復建工程總經費1109萬元，基本設計及細部設計皆已審查完畢，目前工程案件招標中，順利決標後即可發包動工。

陳家慶進一步說明，去年918大地震造成台東24所學校受損，災損金額約1億3889萬元，現已完成21校災復工程，其餘3校包含綠島國小、成功國小及關山國中；目前綠島國小基本設計送審中，關山國中則預計今年底完工。