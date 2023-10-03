粉專「Linbay好油」爆出自導自演遭受威脅戲碼，國民黨台北市議員徐巧芯今日召開記者會時被問到過去也曾發力聲援。她表示，「Linbay好油」過去確實在食安議題尚未大眾追出許多真相，但是自導自演當然是錯誤的，食安與自導自演一碼歸一碼，既然現在遭到威脅的真相水落石出，當然就不該瞎挺。

徐巧芯表示，她當時的留言是，「加油！謝謝你為人民追出真相，我們會做你的後盾，請警方一定要查出恐嚇者真實身分」。她說，當時她的立場清楚，不知道恐嚇者是誰，也不排除有自導自演可能，但為人民追查食安議題卻遭到恐嚇相當離譜，只是希望警方查出真相。

徐巧芯指出，巴西進口蛋確實有混充、流向不明等情形，各縣市政府不分藍綠都有稽查到，但是進口蛋爭議和自導自演是兩回事，雖然感謝粉專追查食安議題真相，但也不可能瞎挺自導自演行為。她呼籲，絕不能在公共事務領域中有任何造謠或造假情事，傷害大眾情感。