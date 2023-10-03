台南市永康區一對父母因為吵架，竟狠心不到幼兒園接5歲兒子，幼兒園枯等不到家長來接男童，反而是13、11、7歲的哥哥姊姊跑來幼兒園接男童並等爸媽來把他們接回家，卻苦等不到爸媽，園方發現孩子遭丟包，報警求助。

永康分局復興派出所巡邏員警梁孟菁、吳建澄昨晚接獲報案火速趕往現場，值班員警同步聯繫上4名孩子的爸媽，對方卻堅持不接，讓員警直覺有異，一查果然發現該家庭有多筆家暴通報紀錄，多為夫妻吵架後控訴家暴，趕緊同步聯繫社會局社工，並把小孩接到派出所。

據警方了解，4名孩子父母昨晚因吵架鬧離婚，互相推託對方應該去載小孩，即使警方不斷勸說，仍堅持拒接。4名孩子等不到父母的無助身影，讓派出所員警相當心疼，女警梁孟菁為避免年幼孩童心理創傷，以溫柔語氣安撫「爸爸還沒買晚餐，先到派出所吃個晚餐好不好？你們想吃麥當勞還是肯德基？」梁員更一人扛起4袋書包帶領孩子們坐上巡邏車返回派出所。

據了解，這對夫妻育有7歲與5歲的男孩，13歲長女與11歲男孩都是男方與前妻所生，但兩人因為吵架就丟包孩子，不負責任的態度也讓警方頻搖頭，看著孩子們懂事保護最小的弟弟，還當場洗餐袋，讓警察都很不捨。永康分局長甘炎民表示，梁員一人揹著4個書包忙進忙出，苦笑「當了一日媽媽」。4名孩子在派出所待1個小時，隨後即被社工接走安置。