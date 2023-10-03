男星蔡昌憲歌而優則演，演出《艋舺》、《那些年，我們一起追的女孩》、《雞排英雄》等片，至少8部作品票房破億，蔡昌憲被譽為「破億吉祥物」，他事業、家庭兩得意，和空姐老婆Vivian育有2歲兒子「小菜包」，現在又傳出肚皮有喜，小倆口將迎第2胎，是個女寶寶，將湊得「好」字。

蔡昌憲和空姐老婆Vivian結婚5年，2021年喜迎兒子「小菜包」誕生，現在再懷第二胎，Vivian今（3日）分享，驗到孕那天，趁蔡昌憲拍戲空檔視訊，他看到2條線，以為是確診快篩，還反問：「你是拿新冠肺炎的給我看嗎？」但其實是Vivian懷孕了。

巧的是，蔡昌憲拍戲的橋段是，他告訴大家老婆懷孕了，沒想到下戲後，老婆真的告訴他懷孕了，讓Vivian直呼：「真的起雞皮疙瘩」，小倆口都說：「我們都很期待女兒的到來，爸爸媽媽的心肝寶貝」，小名是「小菜心」，喜訊曝光吸引網友留言祝賀，即將升格雙寶爸的蔡昌憲也直呼：「人生如戲 戲如人生」。

其實，蔡昌憲早在8月七夕情人節，就宣布懷二胎喜訊，他和兒子「小菜包」摸著Vivian孕肚，感性說：「這輩子爸爸一定會好好愛妳、疼妳，把妳捧在手掌心，先祝妳情人節快樂。謝謝妳的到來，雖然爸媽沒有太多準備，但來了我們就會全心全意，一男一女，就是一個好，我們都會很好，爸爸媽媽小菜包還有必魯，都期待妳來喔」。