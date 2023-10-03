農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘因踢爆巴西進口雞蛋諸多問題，被爆此事其實是林自導自演，林更是民進黨員；民進黨發言人張志豪表示，「我們已經喊話要開除他，他的評議機制是桃園市黨部，先針對此黨員評議，到時再送中評會」。

張志豪說，經查「Lin bay好油」板主林裕紘2020年3月6日線上入黨，黨籍屬桃園市黨部，黨費繳至2022年，若沒再繳， 2024年失效，但桃園市黨部尚未寄退黨聲明書；張志豪表示，本黨黨員應認同民進黨理念和價值，嚴重懷疑林男當初入黨有特殊目的。

張志豪說，林當時線上入黨，推薦人是很久以前的桃園市黨務專員詹青憲，民進黨對於2020年3月前線上入黨，都是申請出印出來，交由各縣市黨部跑行程的當介紹人，所以詹與林兩人互相不認識，2020年3月後線上入黨就是由中央黨部權責。「林就是剛好在那個縫隙」。

張志豪說，民進黨的態度很清楚，若黨員違反黨章黨綱及本黨相關規定，將貫徹黨紀、立刻開除黨籍。