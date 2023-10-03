綠黨團批桃市府淪造謠幫凶 要求向社會道歉

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘自導自演遭恐嚇，桃園市議會民進黨團3日怒批桃園市政府淪國民黨造謠幫凶，從市長張善政到副市長蘇俊賓等人，第一時間臉書發文並指揮警察局介入調查，藍營議員也群起跟著帶風向，根本是製造恐慌的造謠產業鏈，如今集體翻車急刪文，要求桃市府和藍民代向社會大眾道歉，「拒絕抹黑、出來道歉！」

「沒有市府積極介入蒐證，怎會有事實真相？」蘇俊賓對此表示，市民被恐嚇是很嚴重的問題，不管意識形態或政黨立場為何，都必須嚴肅看待，當然要請警方蒐證移請地檢偵辦，事實也證明桃警移送跟舉證作法讓真相得到揭露，強調造假確實社會不容、要共同譴責，交由司法釐清真假是最佳做法，桃園市府一直謹守該有的分際，也為所當為，否認「帶風向」說，「市府過去至今的發言絕對經得起檢驗！」也呼籲不要以結果論看待一切。

桃園市第3選區立委參選人、桃議會民進黨團幹事長彭俊豪表示，事件發生之初，國民黨從上到下都在政治操作、傾巢而出全面攻擊民進黨，付出巨大的社會成本，如今集體翻車、急著刪文，卻欠國人一句道歉，他也批評，林裕紘在自導自演曝光後還貼出民進黨證，可以看出林每一步都有政治目的，要嚴厲譴責。

黨團副總召林志強說，國民黨主席朱立倫第一時間跳出來指責，藍營執政縣市首長、立委、議員等都跟著帶風向，打擊民進黨政府威信，強調尊重言論自由，但不能刻意操作輿論，如今藍營政治人物急著跳車、脫罪，呼籲司法機關也要調查曾不當評論的政治人物。他也批蘇俊賓曾任行政院新聞局長高位，卻連國民黨內黨工製造假消息都無法辨明，令人捏把冷汗。

黨團副總召張肇良也說，張善政在恐嚇事件後，呼籲台灣是言論自由的國家，卻沒有能力分辨假消息、假訊息、自導自演的情況，恣意讓當事人以假亂真，甚至以言論自由之名、行帶風向之實，坐實桃園市政府不僅沒有能力辨識假消息真偽，甚至可能是配合國民黨言論攻擊操作，動用公家資源，透過指揮警察系統以及首長發言無的放矢，造成市民恐慌。

曾任書記官的議員魏筠說，藍黨工許男被收押禁見，足見涉案之深，肯定檢方作法，她也一一點名過去搧風點火的國民黨民代立委萬美玲、王鴻薇、桃園市議員凌濤、台北市議員徐巧芯等人應出面道歉。

「市府介入很深！」議員黃瓊慧批評，Linbay好油在恐嚇後根本沒有要報案，懷疑張市府與側翼粉專Linbay好油結合，成國民黨造謠產業鏈，造成民眾恐慌，意圖打擊執政黨，反問張善政，若一般市民遭遇恐嚇、威脅，也會用同樣規模保護嗎？

議員陳雅倫說，做壞事的人稱之為壞蛋、混淆是非的人則是混蛋，Linbay好油自導自演被恐嚇事件後，相信國人都可以看清楚誰是壞蛋跟混蛋，她怒批張市府與國民黨中央齊心合力造謠生事，要求張市府未來要自律，在事情尚未明朗前，不應混入其中，跟著造謠、帶風向、混淆市民大眾，要求張市府鄭重道歉。

議員許家睿說，Linbay好油自導自演，市府還加碼演出，除了指揮辦案，還在行政端大肆查緝蛋商、蛋農，造成民眾恐慌與對食用蛋的不信任，耗費的社會成本遠大於Linbay好油個人案件，要求曾大聲抨擊政府的藍營民代，要用同樣規格在臉書或開記者會，為浪費社會資源、擾亂社會秩序行為向社會大眾道歉。