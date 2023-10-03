根據正式統計，截至9月30日3個月期間，比亞迪賣出431,603輛純電動車，季增23%。同一時間，特斯拉全球銷售量為435,059輛，雙方之間的差距僅有3,456輛，是有比較以來差距最小的。

同時持有特斯拉以及比亞迪股票的美國對沖基金Snow Bull Capital預估，這家大陸車廠在這一季，純電動車的全球銷售業績，應該可以超過美國的這位強勁對手。

不過，比亞迪在香港掛牌的股價，3日一度大跌3.6%。這應該是被疲弱不堪的恆生指數所影響，恆指盤中曾跌至2022年11月以來新低。同樣地，同業的理想汽車以及吉利汽車等，股價也都走跌居多。

若包括混合動力車款在內，總部位於深圳的比亞迪，上季賣出的車輛總數達822,094輛，再創歷史新高。同時，這也更加穩固比亞迪是中國大陸最熱賣的汽車品牌龍頭地位。

比亞迪向來以賣平價實惠的車輛為主，但為了增加市占率以及銷售量，現在也推出豪車品牌，像是仰望汽車以及方成寶，每輛單價拉升至100萬人民幣，約13.7萬美元，較比亞迪早期的高檔汽車售價，足足高出兩倍以上。

在平價車種方面，比亞迪的海鷗與海豚，則是比競爭對手的售價更加便宜。除了汽車產品，比亞迪也自己生產電池與半導體晶片，希望能增加海外銷售市占率。

彭博社指出，出口占比亞迪第3季銷售量9%，比第2季5%要明顯成長。比亞迪目前想藉由更多新款的電動車，趁機擴大全球事業版圖，預計將成為明年成長動力的關鍵之一。

上季，特斯拉交車數量要比原本少，是因為特斯拉正準備量產最新款的Model 3轎車，以及尚未發表的Cybertruck電動皮卡。不過，特斯拉還是表示，今年可達成賣出180萬的年度目標。至於比亞迪有機會賣掉300萬輛，其中也包括混合動力汽車。

為了不讓比亞迪專美於前，特斯拉以較低的售價，在美國市場重新推出後輪驅動的Model Y跨界休旅車，不過，之前Model Y交車量未達到外界的預期。另外，特斯拉也在中國大陸對Model Y進行部分改款，但售價還是維持不變。