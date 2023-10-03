聯邦準備理事會（Fed）高層官員今天表示，聯準會可能需要在更長時間內維持較高利率，以拉低通貨膨脹。

自2022年3月以來，聯準會11次升息，基準利率來到22年來未見的新高，以對抗仍高於長期目標2%的通貨膨脹率。

儘管通膨在過去12個月大幅下降，但仍高於目標，因此大多數聯準會官員上月預測今年需要再次升息。

負責監督工作的聯準會副主席巴爾（Michael Barr）在紐約一場會議上發表事先準備好的講稿說：「目前最重要的問題不是今年是否需要再升息，而是我們必須把利率維持在足以對經濟構成限制多長時間，才能實現我們的目標。」

他說，「我預計還要一段時間」，如何決定將取決於「接下來的各式數據」。

巴爾的言論呼應大多數同僚的觀點，他們最近降低對2024年降息次數的預期，暗示高利率將持續更長時間。

巴爾在演講中表示，近期數據顯示通膨有所緩和，但經濟數據具有「彈性」。

他說：「我現在認為，美國經濟恢復價格穩定的可能性比以前更高，而且不會出現通常伴隨著重大貨幣政策緊縮週期的失業程度。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1121003