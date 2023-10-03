記憶體大廠美光第四季指引喜憂參半，惟外資逆風相挺，認為存儲晶片產業正逐漸好轉，喊話趁美光股價下跌之際買入是大好機會，並將目標價上調至每股80美元，記憶體產業力拚明年重返多頭，市場預估DRAM及NAND Flash最新合約價將上漲10％～15％。

台股記憶體族群3日重燃多頭火種，晶豪科亮燈漲停、站上90元整數大關，改寫6月中旬以來新高，模組廠威剛拉出長紅盤中大漲近7％，飆上三個月新高，華邦電、南亞科、創見、茂矽、品安全數逆勢走揚，外資對美光信心喊話，助攻台股記憶體族群普天同慶。

記憶體產業在歷經一線大廠陸續減產後，近期終於見到隧道口的曙光，法人分析，DRAM與NAND Flash最新合約價可望上漲10％～15％，且後續兩者現貨價及合約價均有機會一路走揚，帶動明年記憶體將多頭市場，預估威剛9～11月營收有望逐步墊高，明年營運同樣可期。

此外，利基型記憶體IC設計廠晶豪科也獲買盤簇擁，股價3日盤中急拉漲停、攻克90元大關，站穩所有均線之上，自8月中旬低點68元後展開反彈攻勢，波段漲幅逾3成。