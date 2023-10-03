今年截至8月，台灣詐騙案已高達2萬多件，詐團愈抓愈多，立法院民眾黨團今再度質疑數位部打詐消極，立委張其祿指出，數位部明年度編列「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」委辦費3億元，但被預算中心直指，人事管理費用途、臨聘人員支用標準不明確，內部還包含百萬元大型活動宣導、代言人等費用，質疑是不是想像農業部用大內宣，更直言「拿錢更不知道做什麼？」

張其祿表示，立法院預算中心指出，各部會今、明兩年總計編列5391萬多元的打詐預算，大都用於會議聯繫、教育訓練、旅運費等，但這些經費都是經常性支出，不是用於加強打詐，民眾請政府打詐，不是叫部會編一堆錢開會，而是著重於能不能防止詐欺，這些開會支出就須編列千萬預算，但連治標都不夠，質疑完全就是表演。

另外，數位部「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」人事管理費用途、臨聘人員支用也被質疑標準不明確，去年和今年打詐部門明明就有7169萬元宣導作業費，計畫卻含505萬元大型宣導活動和150萬元文宣品設計製作、防詐宣導影片及代言人等費用。

張其祿質疑，數位部拿錢不知道做什麼，後續又多編列宣傳費用，是不是又像農業部把大內宣用在一起，打詐行動1.5綱領宣導半天，真的有用嗎？

張其祿也提及，打詐愈打愈詐，講白了就是政府失能，各部會互踢皮球，不僅源頭防詐不利，就連政府防逃也出現問題，據資深警官觀察，潛逃境外通緝犯約4成從事詐團機房或洗錢水房，法務部與司法院聯手建置「科技設備監控中心」，斥資億元卻成效不彰，監察院長陳菊6月視察時還稱要擴大應用，顯得格外諷刺。

立委陳琬惠說，台北市南門市場將在10月7日試營運，原先遷至華光特二土地的攤商返回原址，東門市場原計畫接續遷入華光特二土地，但中央卻計畫在年底租約到期後，收回這塊土地，目的竟是為數位部和NCC興建聯合辦公大樓，數位部已有延平和新光辦公室，又要投入數千萬裝潢新大樓。

陳琬惠質疑，數位部連打詐都處理不好，又要蓋一個新的辦公大樓，能夠讓民眾信服嗎，呼籲應專注提升數位安全，有效防範詐騙活動，而不是忙著與民爭利，興建不必要的辦公大樓。