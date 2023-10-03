黃衣男不僅偷娃娃機台，連電動搖搖馬也是他下手目標。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

跨海報案成功逮賊！1名人正在日本的葉姓台主，透過手機監視器發現娃娃機店中的零錢機台，遭1名身穿黃色衣服的男子持器具撬開偷走零錢，2度得手，警方透過監視器一眼認出是葉姓慣竊，深夜巡邏時發現他身影，發現他不僅偷娃娃機店，也用相似手法偷走電動搖搖馬內的零錢，訊後依法送辦。

小港分局漢民派出所1日上午，接獲一名人在日本的葉姓台主報案，稱其透過手機監視器，發現他在漢民路上的娃娃機店中，機台零錢盒分別於9月29日早上7點及晚間9點多，二度遭同一名身穿黃色上衣男子持器具撬開偷走零錢，葉姓台主因尚未返台，損失金額未估，請求警方協助。

警方獲報後，立即調閱周邊監視器，一眼就認出是有多次竊盜前科的55歲葉姓慣竊所為，2日深夜，巡邏員警行經小港區漢民路與二苓路口，一眼認出葉姓竊嫌，他自知難逃法網，坦承以螺絲起子撬開娃娃機機台零錢盒共2次。

不過他身上仍有不少錢，警方深入詢問零錢來源，葉嫌才供稱剛於小港區二苓路上某診所前，以相同手法竊取電動搖搖馬內的零錢盒，共計新台幣4000元，不料才到超商買完香菸，就被警方一查獲，全案詢後依竊盜罪函送高雄地檢署偵辦。