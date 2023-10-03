民進黨總統參選人賴清德召開「國家希望工程」國政願景記者會，以「創新經濟．智慧國家」為主軸，發表「五大信賴產業」、「智慧科技島」、「創新創業雨林生態系」等政見，賴清德拋出「打造創新創業雨林生態系」。在五年內創造兩萬個新創就業，新創投資金額每年達1500億元。

賴清德表示，在蔡英文總統近八年來所奠定的良好基礎上，把握國際經貿體系改變的機會，加速推動經濟與產業的轉型與升級，讓台灣成為經濟日不落國；並透過科技的研發與應用，打造智慧國家。

賴清德以七大主張闡述政見內容；他說，第一個主張，「提升產業國際競爭力與韌性，讓台灣成為經濟日不落國」。在數位化的時代，要推動「資訊及數位」，以及「資安卓越」核心戰略產業；面對2050淨零轉型的要求，要推動「綠電及再生能源」核心戰略產業；面對COVID-19的衝擊，以及未來可能發生國際性的傳染病，要推動「精準醫療」核心戰略產業；面對地緣政治的衝擊、極權主義的威脅，要推動「國防及戰略」、「民生及戰備」戰略核心戰略產業。

賴清德表示，因應中美貿易衝突，以及地緣政治的變化，中國的供應鍊受到嚴重衝擊，凸顯了台灣產業在全球供應鏈的重要性，提供了台灣產業進一步發展的機會。在這樣的情況下，賴清德以發展「五大信賴產業」，包含半導體、 人工智慧、軍工、安控，以及通訊產業，讓台灣成為全球供應鏈可信賴的伙伴，壯大台灣的科技與經濟。

賴清德強調，「佈局全球」包括與菲律賓、越南、印度等理念相同的國家簽訂投資保障協定外，也要進一步在印太地區成立產業園區；在日本、美國、歐洲以及印太等地，設立海外創業中心，提供金融、法制等協助，讓台灣的企業在全球佈局、持續推動與美、日、歐等理念相近國家簽署雙邊及多邊經貿協定等，「讓台灣成為經濟上的日不落國」。

他說，第二個主張「打造台灣成為智慧科技島」。強化「半導體國家級戰略」、也要促進「AI產業化、產業AI化」。要進一步鬆綁法令，建置實驗的場域，讓台灣能夠成為人工智慧發展的國際樞紐，也要讓國際企業在台灣成立研發中心。

賴清德表示，未來當人工智慧在台灣產業化後，也讓台灣的產業能夠人工智慧化。為了要達到這幾項目標，必須要打造四個平台，前瞻科技研發平台、淨零創新科技平台、人文社會科學及跨領域科技研究平台、軟體研發平台，也要建立性別友善的科研環境，鼓勵女性投入STEM領域。

第三個主張，他說，建構以人為本的智慧新社會，提出五大面向，以「人」和「社會」做為數位科技服務的對象、是要積極消除數位落差、全面優化政府數位公共服務，打造公開透明的開放與智慧政府、創造數位社會公共福祉，將人工智慧及新興科技，應用於教育、醫療、交通等公共議題上，建立「數位民主」新典範，讓每一個人都有權利與機會，接觸數位科技。

他說，第四個主張，是「推動金融創新與發展」、第五是「打造創新創業雨林生態系」。包括優化創新創業生態系、落實法規調適、增加國際投資力道，並提供年輕人擁有海外創新實習機會，以及掌握國際創新創業市場需求，政府也要針對高中低風險的投資機會，進行策略行投資等，「十年內讓台灣成為創新解決方案的淨輸出國」。

至於第六，他說，要「發展護國群山，推動產業多元發展，創造包容成長」。最後主張則是「發展綠色成長新戰略」。

賴清德強調，未來台灣社會與政府，都要更加掌握變局，擴大台灣優勢、發揮台灣專長，並站穩新的產業供應鏈，推動以創新為驅動的經濟發展模式，台灣未來一定會更好。「打造一個人人都有能力、擁有公平機會，追求自我實現的創新經濟與智慧國家」。