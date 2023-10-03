中度颱風小犬逐漸接近台灣，中央氣象署今天中午發布陸上颱風警報。蔡英文總統提醒，颱風在明、後兩天，對台灣的影響最為明顯。行政院昨天已召集相關部會，並跟地方政府保持密切聯繫，加強各級政府防災整備工作。她也呼籲民眾做好防颱措施，並隨注意颱風動態。

蔡英文透過臉書表示，過了中秋，這幾天，大家可能都有感受到，天氣逐漸轉涼，早晚溫差較大。她要提醒大家多注意天氣的變化，也要密切關注颱風的動態，妥善因應颱風來襲。

她說，目前，小犬颱風正逐漸接近台灣，中央氣象署已經在今天中午11：30發布陸上颱風警報。根據氣象預報，颱風將在明、後兩天，對台灣的影響最為明顯。屆時，全台皆有機會降雨，尤其是東半部地區及南部山區會有較大雨勢，還請大家出門記得攜帶雨具，注意行車安全。

此外，隨著颱風逐漸靠近，沿海地區有強陣風及長浪，海面風浪也將明顯增大，她也請大家不要前往海邊觀浪、戲水。

蔡英文強調，行政院昨天已召集相關部會，聽取氣象分析，並跟地方政府保持密切聯繫，加強各級政府防災整備工作。「我也要請大家做好防颱措施，並隨注意颱風動態」。

副總統賴清德也指出，中度颱風小犬持續增強中，目前，中央氣象署已發布海上、陸上颱風警報，預估將從今日至周五間對台影響最明顯。

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他說，氣象署針對花蓮、台東、屏東、恆春半島地區，已發出陸上警報提醒國人嚴加戒備；因應颱風來襲，相關部會已預備好各項支援工作，並與地方政府保持聯繫。政府會持續掌握颱風小犬的動態，留意各地氣象狀況，將可能造成的影響降到最低。