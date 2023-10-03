警方循線誘捕偵查，再瞄準時機將嫌犯逮捕歸案，訊後全案依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。（照片 / 劉詠韻翻攝）

板橋警分局日前接獲一名程姓女子（45歲）報案，指稱其誤入詐團圈套，7月至9月間先後依指示匯款共計491萬元，不久後察覺出異樣，於是報警處理。警方循線誘捕偵查，並請程女佯裝配合詐團指示赴約面交，待雙方完成交付時，警方再瞄準時機將嫌犯逮捕歸案，當場查扣犯罪聯繫手機1支，訊後全案依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。

「虛擬通貨交易客戶聲明書」假文件。（照片 / 劉詠韻翻攝）

警方指出，該詐團昨（2日）傍晚5時許，先通知程女於橋區國光路一處咖啡店內交付200萬元。專案人員便衣喬裝顧客於現場埋伏，待犯嫌楊男（18歲）與程女簽訂「虛擬通貨交易客戶聲明書」假文件、正準備交付贓款時，警方瞄準時機，隨即上前表明身分，並從現場查扣犯罪聯繫手機1支，訊後全案依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。

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