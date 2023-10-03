台中市大里區2日上午發生機車追撞事故，疑因陳姓女子路口購物後直接切入道路，林姓男騎士見狀緊急煞車卻遭後方鄒女追撞。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區2日上午發生機車追撞事故，疑因陳姓女子路口購物後直接切入道路，林姓男騎士見狀緊急煞車卻遭後方鄒女追撞。由於事後陳女自覺「跟她無關」讓林男傻眼怒批「不要自覺沒事」並將過程po網分享；警方表示，詳細肇責尚待進一步調查，路邊攤販屬違規擺攤，已製單舉發。

66歲陳姓女子載著孩子2日上午行經大里區慈德路與至善路口，停下來和路口擺攤的攤販買菜，買完後就欲騎車切進道路離開，剛好，後方停等紅綠燈的32歲林姓男騎士也綠燈起步，見狀立即煞車，卻又遭後方50歲林姓女子撞上，幸無人受傷。

事後，陳姓女子卻認為林男與鄒女的事故與她無關，孩子也頻頻問「為什麼他們不能離開？」，甚至攤販也勸林男「不要跟人家計較那麼多」，讓林男傻眼，質疑「肇事主因不要自覺自己沒事」，並將過程po網分享表示「行車紀錄器以及行車駕駛觀念，真的很重要」，引起網友熱議。

轄區台中市警察局霧峰分局表示，本件事故3人皆未受傷，經警方現場對駕駛人實施酒測，均無酒駕情事，詳細肇事責任將送交通警察大隊進行分析研判。

至於路口擺攤的老闆，警方表示，該地點擺攤屬於違規，警方已依《道路交通管理處罰條例》第82條第1項「未經許可在道路擺設攤位」製單舉發，將處1200元以上、2400元以下罰鍰。

霧峰警分局呼籲駕駛人，起步時應使用方向燈提醒後方車輛，並注意左右有無來車，直行車隨時注意車前狀況保持安全距離，確保自身及用路人安全。