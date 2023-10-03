國民黨總統參選人侯友宜曾表示，民進黨執政、NCC便成警總，承諾自己若當選，一定全部打掉重練，對此，NCC主委陳耀祥回應，打掉重練是要重回新聞局？侯友宜3日受訪時再說，NCC就是不獨立、不中立，人民才會有打掉重練的心聲。

侯友宜表示，民進黨執政這幾年可以看得到，NCC完全不中立，而且作為政治炒作的工具，被用來打擊異己，全民都看在眼裡，這樣的NCC不打掉重練嗎？就是因為NCC不獨立、不中立，人民才會有打掉重練的心聲。

而「lin bay好油」粉專爆出自導自演相關爭議，侯友宜也說，涉及到相關網路不實言論及行為，都該接受司法調查，調查過程必須勿枉勿縱。

不過他也要再度呼籲民進黨，進口蛋的爭議，是否說清楚？有無涉及官商勾結的內幕？還有洗產地的問題、有沒有人包庇？都應該好好的調查清楚。人民的食安，是我們最關心的議題，這些問題都應該要釐清楚，還給人民一個公道。